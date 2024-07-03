Вован и Лексус назвали обычное время подготовки пранка

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) по просьбе редакции "ТАСС Дети" рассказали, сколько времени у них обычно уходит на подготовку пранка.

"По-разному, потому что бывает, что на некоторые звонки уходит несколько дней, но такое бывает редко. А обычно, наверное, от нескольких недель до нескольких месяцев", - сказал Кузнецов.



Говоря о выборе тем, он отметил, что обычно они связаны с актуальными вопросами, которые интересуют всех.

"Здесь наша деятельность похожа на работу журналистов - реагируем на основные важные животрепещущие темы", - сказал пранкер.



Вован и Лексус стали популярными благодаря телефонным розыгрышам бывших и действующих политиков. Один из последних их пранков - звонок главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. Эта беседа, в ходе которой Кэмерон заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на июльском саммите альянса, поскольку США будут против этого, вызвала широкий общественный резонанс.