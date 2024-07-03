У многодетных может появиться новый выходной

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру труда и соцзащиты России Антону Котякову с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным для многодетных родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

«B комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей. Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи», - говорится в обращении Останиной.



В документе также отмечается, что депутатское предложение не отразится на производительности труда, поскольку большинство российских мам из 2,4 млн многодетных семей не работают, а целиком отдают себя делу воспитания детей, поддержанию домашнего очага и семейных ценностей.