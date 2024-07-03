Политолог оценил фетву о запрете никаба в Дагестане

Муфтий Дагестана сделал грамотный ход, издав временную фетву о запрете ношения никаба, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его мнению, такие фетвы можно ждать и от муфтиев других регионов.

Муфтий Дагестана издал временную фетву о запрете никаба. Можно ожидать, что муфтии других регионов тоже издадут такие фетвы. Да, многие салафиты не будут выполнять эту фетву. Но тем самым салафиты еще больше себя противопоставят всем мусульманам. Так что это грамотный ход, — написал Марков.



Ранее отдел фетв муфтията Дагестана со ссылкой на своего руководителя Ахмед-Хаджи Исаева сообщил, что после изучения шиитских текстов не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. Муфтият признал, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба. Утром 3 июля такой запрет был введен.

Военкор Александр Коц позже назвал полумерой временный запрет муфтията Дагестана на никабы в республике. По его словам, в Чечне эту проблему решили радикально, за счет окончательного запрета. Он добавил, что муфтий Чечни в свое время сказал, что «харам — это надевать не ту одежду, которую надевает твой народ, и выделяться». По мнению духовенства Чечни, те, кто закрывает свое лицо от остальных, «начинают считать неверным тех, кто так не закрыт», и впоследствии подобное мнение может привести в ряды террористов.