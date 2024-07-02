Один из дворов в Петербурге превратился в кипящий бассейн

В результате коммунальной аварии один из дворов Санкт-Петербурга залило горячей водой. На кипящий бассейн жильцы пожаловались «Фонтанке».

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Ситуация произошла на улице Планерной. Двор окутан паром, скопившийся кипяток дошел до уровня поребриков, а в смеси песка и воды даже не проглядывается асфальт. Кипятком залило и припаркованные во дворе машины — в зоне подтопления оказалось четыре автомобиля. Владельцам пообещали возместить ущерб.

К разливу привел прорыв трубопровода диаметров 32,5 сантиметра, пояснили газете в местной теплоэнергокомпании. На месте работаю специалисты. Коммунальщики огородили территорию и приступили к замене слабого участка.

В июне в Северной столице из-под земли прорвался фонтан кипятка высотой с 12-этажный дом. Трубу прорвало в ходе гидравлических испытаний. В конце мая столб кипятка пробил асфальт в Самаре, заодно опрокинув оставленный водителем автомобиль.