Россиянам посоветовали менять работу летом

Во время отпусков летом появляется много вакансий и предложений подработать. В половине случаев при трудоустройстве на такие должности россияне начинают работать на них на постоянной основе, рассказал НСН замгендиректора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков.

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Практически во всех сферах поиск работы летом эффективнее, чем в другие времена года, считает эксперт.

"У работодателей в период отпусков появляется достаточное количество вакансий, которые связаны с подработкой. При этом 50% людей, которые выходят на временную работу, остаются в данной компании", - подчеркнул Ветерков.



Поиск работы летом может затянуться, так как руководители отделов тоже могут быть в отпусках, считает руководитель "Школы развития карьеры", HR-эксперт Гарри Мурадян. При этом он согласился, что летом в компаниях ниже конкуренция, так как соискателей меньше, а, следовательно, шансы получить хорошую работу значительно вырастают.

"Это может повысить шансы на трудоустройство в таких областях, как розничная торговля, сфера услуг, сезонные работы и так далее", - подчеркнул Мурадян.



Напомним, специалисты подчеркивают, что в последнее время рынок труда в России полностью перешел на сторону соискателей, так как бизнес столкнулся с серьезной нехваткой персонала, практически во всех отраслях. Отмечается, что на фоне низкой конкуренции кандидаты стали избирательнее подходить к предложениям на рынке и искать более выгодные условия.