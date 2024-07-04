Конюхов отправился за новым рекордом

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин отправились к месту старта рекордного полета на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы". Об этом сообщает пресс-служба Международного центра путешествий Конюхова.

"Самый мощный атомный ледокол в мире "50 лет Победы" под руководством капитана Руслана Сасова направляется к архипелагу Земля Франца-Иосифа, пройдя который команда приступит к поиску подходящей льдины размером с футбольное поле для организации импровизированной взлетной полосы паралета с Федором Конюховым и Игорем Потапкиным к Северному полюсу", - говорится в сообщении.



Протяженность маршрута рекордного полета составит до 800 км за 12 - 14 часов. После приземления Конюхов и Потапкин разобьют лагерь на Северном полюсе, где будут ожидать подхода ледокола.

В 2022 г. экипаж Конюхова-Потапкина уже совершил тренировочный полет к Северному полюсу на паралете. Тогда ледокол высадил их на льдину в районе 85 градуса северной широты, откуда был дан старт первого в мире полета на паралете в высоких широтах Арктики. После взлета экипаж взял курс на Северный полюс. Через три часа и 172 км в пути пилоты совершили посадку на льдину. Ледокол, двигаясь в сторону Северного полюса, подобрал экипаж и продолжил выполнять туристическую программу круиза Клуба полярных путешествий.

По итогам тренировочного полета в конструкцию паралета были внесены существенные изменения, рассказала в пресс-службе. При поддержке Санкт-Петербургского политехнического университета был разработан композитный обтекатель, улучшающий аэродинамику сверхлегкого летательного аппарата и увеличивающий дальность полета, а также защищающий экипаж от набегающего потока ветра и переохлаждения. Стеклоткань для изготовления обтекателя, масса которого составила всего 20 кг, ранее поставил композитный дивизион "Росатома".