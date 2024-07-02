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В Петербурге в честь 130-летия Маяковского выступят Юля Паршута и Марк Тишман

В Санкт-Петербурге на крыше ROOF PLACE Юля Паршута и Марк Тишман представят дуэтную программу “Любил Маяковский”. Она посвящена 130-летнему юбилею великого русского поэта.

В Петербурге в честь 130-летия Маяковского выступят Юля Паршута и Марк Тишман
© Пресс-служба

В культурной столице 21 июля пройдет опен-эйр выступление Юли Паршуты и Марка Тишмана. На крыше ROOF PLACE артисты представят дуэтную программу “Любил Маяковский”.

Так, зрители смогут насладиться красивыми и проникновенными композициями двух исполнителей. Также в рамках мероприятия ожидается множество ярких дуэтов и любимых песен.