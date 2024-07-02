Середина лета — на Summer Stage

Где проводить самый разгар лета как не на жаркой и уютной концертной площадке столицы — Summer Stage. В июле под открытым небом слушаем московский рок-н-ролл, питерский рэп и многое другое.

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5 июля — группа Tesla Boy выступит с большим летним концертом на Summer Stage. Это проект музыканта, композитора и актера Антона Севидова, который обрел популярность и преданных слушателей по всему миру. Tesla Boy свободно говорит на языках синтипопа, джаза и фанка, что и стало основной причиной Всемирного призвания этого музыкального полиглота.

7 июля — питерское рэп-crew — 52 — возвращается на сцену Summer Stage в полном составе. Здесь все свои: FRIENDLY THUG 52 NGG, ALBLAK 52, Glocki52, SaintPrince 52, MyDee 52, A-This, DJ Kebsta и секретные, но не менее громкие гости.

12 июля — вновь на сцене Summer Stage один из самых авторитетных московских рок-н-рольщиков — Гарик Сукачёв.

18 июля выступит урбан-соул группа «PIZZA», которая уже много лет стирает жанровые границы в своей музыке: в ход идут поп, соул, джаз, хип-хоп и даже фанк. Манера меняется от трека к треку, сохраняя при этом узнаваемый стиль коллектива.

Кстати, в этом году площадка Summer Stage приготовила для своих гостей сюрприз: дерзкую фотозону от Fox&Dogs для ярких кадров. А чтобы танцы и теплые закатные столичные вечера запомнились еще сильнее — гостей будут ждать фирменные коктейли от Green Baboon и Fox&Dogs.

Ознакомиться с полным лайн-апом Summer Stage можно на сайте.