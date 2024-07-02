В МГУ выявили случай туберкулеза

На факультете фундаментальной медицины МГУ зафиксировали случай туберкулеза. Студентов экстренно проверят на наличие заболевания. Lenta.ru

«Действительно, на факультете был зарегистрирован случай инфекционного заболевания», — сказал собеседник агентства. RT на русском

Заболевшая студентка посещала занятия, проживала в общежитии и умолчала о своем заболевании. Один из одногруппников отметил, что ее кашель вызывал беспокойство. После получения дипломов девушку госпитализировали с пневмонией и выявили туберкулез, который она скрывала. News.ru