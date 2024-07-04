Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация". "Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие", — говорится в заявлении. Также людей призвали выполнять все указания сотрудников транспортной безопасности. При этом никаких сведений о причинах введения ограничений не поступало. 4 июля на подъезде к Крымскому мосту возникла длинная пробка. В заявлении в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация" уточнялось, что в очереди перед переправой со стороны Керчи стоят 216 автомобилей. Водителям приходится ждать около часа, чтобы попасть на мост. За день до этого на Крымском мосту приостановили движение машин. Людей, которые в этот момент находились на переправе и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие. 2 июля в период с 17:51 до 18:50 мск транспортным средствам также запретили въезжать на Крымский мост. В это же время в городе Севастополе была объявлена воздушная тревога.