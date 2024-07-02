Движение автотранспорта на Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Находящихся в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и исполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Сообщение опубликовали на канале в 17:51.

Накануне движение по Крымскому мосту уже перекрывали.

В понедельник, 1 июля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о второй воздушной тревоге за сутки. Предупреждение было опубликовано в его Telegram-канале в 18:42 по мск.