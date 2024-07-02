Отар Кушанашвили вышел на связь после двух операций

Журналист, музыкальный критик Отар Кушанашвили впервые сам вышел на связь в соцсетях после двух проведенных операций. Телеведущий пообещал победить болезнь и попросил поклонников помнить о нем и ждать его возвращения, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, 29 июня врачи перевели шоумена из реанимации в отдельную палату. В дальнейшем ему предстоит еще одна операция.

Кушанашвили пожелал поклонникам блестящего дня, посоветовал им наслаждаться жизнью. Он попросил их не забывать о программе «Каково?!» и о Telegram-канале «Кульминация Кушанашвили».

«Я выиграю эту схватку этой болезни и вернусь. Люблю. Аминь», — пообещал телеведущий.



Журналист также призвал не называть его героем, несмотря на все боли и муки, которые он испытывает.