Кабмин РФ не поддержал лишение гражданства за тяжкие преступления

Кабмин России не поддержал законопроект о лишении гражданства за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, членов правительства РФ не устроила представленная редакция документа. Они считают, что он нуждается в доработке.

Отмечается, что предлагаемое законопроектом установление необоснованно широкого перечня преступлений, за совершение которых предусматривается ответственность, переводит институт прекращения гражданства России в уголовно-правовую плоскость. Таким образом лишение гражданства становится дополнительной формой ответственности за совершение преступления.

Текст законопроекта предлагает расширить список преступлений, за которые лишают приобретенного гражданства РФ. В частности, в него хотят добавить умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, а также уничтожение памятников погибшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иноагентах.