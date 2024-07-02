Жителям Воронежа в жару включили отопление

Жители многоквартирного дома на бульваре Победы в Воронеже пожаловались на работу сотрудников коммунальной службы, которые в середине лета подали в квартиры отопление. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем». Газета.Ru

Сообщения об отоплении в жару появились в общем чате дома. Жильцы писали: «На улице 35-37 и еще отопление, люди и животные с ума сойдут», «МЧС предупреждает о жаре, а в доме дали отопление». Источник обратился в управляющую компанию, которая обслуживает дом. Там заявили, что проводят опрессовку системы отопления для подготовки к следующему отопительному сезону. К вечеру работы обещали закончить, жильцов дома о них предупреждали. Passion.ru

Ранее сообщалось, что необычайно жаркая погода наступит на всей территории России в первую неделю июля. Вечерняя Москва