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С писателя Быкова взыщут задолженность за коммуналку

Мировой судья судебного участка № 180 района Раменки города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с писателя Дмитрия Быкова (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

С писателя Быкова* взыщут задолженность за коммуналку
© globallookpress.com

В начале 2024 года на Быкова составили протокол по административной статье об участии в нежелательной организации. Проживающему за рубежом писателю тогда грозил штраф до 15 тысяч рублей.

Летом 2023 года Быков был оштрафован за нарушение законодательства об иностранных агентах. В его социальных сетях отсутствовала маркировка со статусом иностранного агента.

Общество
Дмитрий Быков
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