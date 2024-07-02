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Военкорам в России дадут особый статус с льготами

В России может появиться новый статус «Ветеран журналистики особого риска», предназначенный для военных корреспондентов. Об этом сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Военкорам в России дадут особый статус с льготами
© РИА Новости
«Инициатива эта идет от Союза журналистов, от министерства цифрового развития и от комитета Госдумы по информационной политике. Мы вместе разрабатываем этот статус, который будет называться так, но может быть, будет еще какая-то коррекция названия. Пока рабочее название именно такое», — отметил Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости.

Помимо почетного звания статус «Ветеран журналистики особого риска» предоставит военкорам ряд льгот. Это бесплатный проезд на транспорте, меньшая оплата за квартиру, небольшие выплаты к зарплате или пенсии и другие льготы.

Предложение о введение нового статуса для военкоров может быть реализовано уже до конца 2024 года. Статус предназначен для журналистов, освещающих события в горячих точках, а также для тех, кто работает в новых регионах России.

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