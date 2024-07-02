Симоньян призналась, зачем приезжала в Екатеринбург

Главный редактор международного информационного агентства Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, зачем приезжала в Екатеринбург. Она решила посетить малую Родину своего отца.

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«Отсняла все, что нужно для проекта «Россия-матушка», погрызла посикунчики, погуляла по Вайнера, посидела у пруда с Тиграном [Кеосаяном, своим супругом и известным режиссером] и с нашими мамами и нашла место, где был дом моего отца. Там теперь многоэтажка», – написала медиаменеджер в своем телеграм-канале.



Она передала низкий поклон митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению, отцу Максиму (Миняйло) и выразила восторг от посещения Храма-на-Крови, который воздвигнут на месте расстрела семьи последнего российского императора. Кроме того, Маргарита Симоньян поблагодарила всех екатеринбуржцев за теплый прием.

Как писал «ФедералПресс», медиаменеджера видели на улице Вайнера – гостья осмотрела знаменитый медиа-экран. О своих впечатлениях от встречи со звездой российской журналистики написал митрополит Евгений.