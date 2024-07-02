В Волгограде заметили толпу мужчин с флагами ЧВК «Вагнер»

Жители Волгограда увидели толпу мужчин с флагами и венками ЧВК "Вагнер", которые поднялись на Мамаев курган. Об этом сообщило издание V1.ru в Telegram.

Группу мужчин была одета в камуфляж и футболки с символикой ЧВК.

Сами мужчины рассказали, что они решили почтить память бойцов в День ветеранов боевых действий, который неофициально отмечают в России 1 июля.

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До этого сотрудники ФСБ задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга "Патриот" Илью Горбунова и главреда "Конкретно.ру" Кирилла Метелева. Их обвинили в вымогательстве у экс-гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Малькевича.

По данным "Фонтанки", все трое когда-то были связаны с медиахолдингом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Задержание произошло накануне годовщины мятежа, при котором 23 июня 2023 года колонна "вагнеровцев" отправилась "маршем справедливости" на Москву.