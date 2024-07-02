Стерлигов пожелал сдохнуть живущим в городах россиянам

Православный миллиардер Герман Стерлигов послал на хрен живущих в городах россиян и пожелал им сдохнуть. Об этом предприниматель заявил в интервью блогеру Амирану Сардарову, опубликованному на YouTube-канале «Дневник хача».

В ответ на утверждение Сардарова о том, что Стерлигов не сможет обеспечить деревенскими продуктами всех россиян, миллиардер заявил, что и не должен этого делать. По его словам, каждый человек сам «с помощью Божьей» обеспечит себя той жизнью, которую желает.

«Кто хочет жить в городе и жрать химию — зачем его чем-то обеспечивать? Пусть жрет химию, пусть болеет раком, диабетом. Пусть сдохнет. Это его выбор. Почему мы должны его обеспечивать? Шел бы он на хрен», — сказал предприниматель.



Кто такой Герман Стерлигов?

Герман Стерлигов -- эпатажный российский бизнесмен, известный своими ультраконсервативными взглядами. Так, в «слободе» он запретил использование любой современной техники, а все товары производит традиционным способом. В своих лавках он размещал таблички «пидарасам вход запрещен». Стерлигов также является противником абортов и науки, а ученых называет колдунами. В бизнес предприниматель пришел в конце 80-х, и в 1990 году он открыл одну из первых в стране бирж, названную в честь своей собаки, Алисы. Позже он торговал гробами, используя такие слоганы, как «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики» и «Куда мчишься, Колобок? -- Спешу купить себе гробок». Также Стерлигов безуспешно пытался заняться политикой и выдвигал свою кандидатуру в президенты и мэры Москвы -- ЦИК не зарегистрировал бизнесмена в качестве кандидата.

Жена Стерлигова объяснила слова бизнесмена о лишении детей наследства

В этом же интервью Стерлигов рассказал, что сейчас в его магазинах продается сыр выдержкой несколько лет, стоимость которого достигает 120 тысяч рублей. На вопрос о причинах дороговизны продукта миллиардер ответил, что не считает эту цену высокой.

Ранее в апреле Стерлигов публично объявил о лишении наследства трех своих детей. Он заявил, что жена Алена, дочь Пелагия, а также сыновья Арсений и Пантелеимон больше не входят в «слободу Стерлиговых» и являются еретиками. При этом два других сына предпринимателя — Сергий и Михей — поддержали отца. Их миллиардер счел православными христианами и наследниками.

По словам супруги Стерлигова, конфликт начался на почве религии. Она рассказала, что вернулась к традиционной Русской православной церкви, а ее супруг остался верен своим убеждениям, которые отличается от канонического учения.