Мужчина посоветовал не сдавшему ОГЭ сыну покончить с собой

В Подмосковье девятиклассник, который не сдал ОГЭ, пообещал расстрелять одноклассников и покончить с собой. Потом оказалось, что свести счеты с жизнью ему посоветовал отец.

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В Подмосковье ученик девятого класса не сдал ОГЭ по всем предметам. По словам школьника, его из-за этого очень сильно ругал отец. В какой-то момент подросток написал классному руководителю, что хочет расстрелять всех одноклассников и покончить с собой. Педагог вспомнил, что на днях подростка видели бродящим около школы, и обратился в полицию.

Правоохранители не обнаружили огнестрельного оружия, однако нашли резиновый жгут, который школьник купил на маркетплейсе. Подросток объяснил, что не хотел никого убивать , а учителю написал со злости. При этом покончить с собой он действительно собирался, по его словам, это ему посоветовал сделать отец, когда узнал, что сын завалил экзамены.

Как передает Telegram-канал SHOT, школьника госпитализировали в психиатрическую больницу. С его отцом работают полицейские.