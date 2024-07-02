Союз потребителей заступился за чай в пакетиках

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) заверил в безопасности чая, который выпускается в пакетиках-пирамидках. Он направил соответствующее письмо в Госдуму, Минздрав и Росздравнадзор, передают «Ведомости».

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По словам главы организации Павла Шапкина, заявления об опасности для потребителей чая в пакетиках-пирамидках, сделанные официальными лицами, могут отразиться на финансовом состоянии производителей. Кроме того, подобные утверждения могут негативно повлиять на доступность этого продукта на рынке России, отметил он. Шапкин подчеркнул, что данный вид чая можно отнести к продуктам «первой необходимости».

Ранее сообщалось, что в России выступили за введение запрета на продажу в стране чая в пакетиках-пирамидках. Как утверждалось, в данной продукции может содержаться пластик, который способен вызвать появление рака.

Шапкин назвал методологию этого исследования «сомнительной». Она, как указал представитель организации, «не соответствует реальной практике» использования чайного пакетика.