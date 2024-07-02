Умер народный артист РФ Владимир Матвеев

На 73 году жизни умер актер Владимир Матвеев. Об этом во вторник, 2 июля, пишет 78.ru со ссылкой на его жену Юлию. Вечерняя Москва

Минувшей ночью у мужчины остановилось сердце. Жена сразу же вызвала скорую помощь, прибывшие медики констатировали смерть. Место и дату проведения похорон назовут чуть позже. Супруга актера утверждает, что в последнее время он часто жаловался на боли в груди. News.ru

Владимир Матвеев играл в Театре имени Ленсовета, Красноярском ТЮЗе и «Молодом театре» Ленконцерта. В кино у него было более 100 различных ролей. Среди последних его проектов — «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», «Чернобыль», «Закрыть гештальт», «Ёлки последние», «Салют-7» и другие. Passion.ru