Мизулина потребовала проверить всех блогеров, рекламирующих казино

Лига безопасного интернета будет требовать проведения налоговых проверок всех блогеров, размещающих на своих страницах рекламу онлайн-казино, заявила глава ведомства Екатерина Мизулина. Об этом пишет РИА «Новости».

По ее словам, работа Лиги в этом направлении будет усилена. Она добавила, что ведомство будет требовать налоговых проверок в отношении всех блогеров, которые занимаются скамом и берут подобную рекламу.

Мизулина подчеркнула, что рекламные публикации, пропагандирующие азартные игры, приводят к тому, что молодежь «тонет в кредитах, микрозаймах, идет на преступления и совершает суициды».

По ее данным, значительная часть крупнейших проектов создана на Украине.

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Глава Лиги напомнила, что ранее власти смогли закрыть все оффлайн-казино. Она предположила, что рано или поздно онлайн-казино тоже настанет конец.