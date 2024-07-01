Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт удостоен национальной кинематографической премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство».

Об этом заявил Леонид Ярмольник.

«Два года назад совет «Ники» принял решение вручить премию в номинации за «Честь и достоинство» Александру Ширвиндту», — цитирует его ТАСС.



Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта, назвав его легендой отечественного театра и кино.