Ширвиндт удостоен премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство» посмертно
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт удостоен национальной кинематографической премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство».
Об этом заявил Леонид Ярмольник.
«Два года назад совет «Ники» принял решение вручить премию в номинации за «Честь и достоинство» Александру Ширвиндту», — цитирует его ТАСС.
Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет.
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта, назвав его легендой отечественного театра и кино.