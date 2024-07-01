Пулково приостановил отправку самолетов

Аэропорт Пулково из-за сильной грозы в Петербурге временно приостановил отправку самолетов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта "Воздушные ворота северной столицы".

"В аэропорту Пулково действует режим "гроза на аэродроме". В настоящее время отправка воздушных судов временно приостановлена. По решению авиакомпании воздушные суда могут продолжить выполнение полетов после наступления благоприятных погодных условий", - сказали в пресс-службе.



Ранее сообщалось, что в сторону Петербурга и Ленинградской области смещается атмосферный фронт, который уже вечером 1 июля принесет сильные ливни, грозы местами с градом и шквалистым усилением ветра до 22-27 м/с. Из-за зноя и грозы в Петербурге в этот день объявлен желтый уровень погодной опасности.