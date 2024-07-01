Исследовательский центр CSIS внесли в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции России добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций американский Center for Strategic and International Studies (CSIS). RT на русском

Аналитический институт был основан в 1962 году на базе Джорджтаунского университета. Базируется в Вашингтоне и проводит исследования по вопросам политики, экономики и безопасности по всему миру, с акцентом на темах, касающихся международных отношений, торговли, технологий, финансов, энергетики. ТАСС

Ранее бывшую ведущую «России 1» и солиста группы «Тараканы» признали иноагентами. Lenta.ru