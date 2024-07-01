Умерла заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова

Актриса и заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова умерла в возрасте 86 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова, где знаменитость проработала свыше 40 лет.

— На 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова. Более 40 лет она посвятила БДТ, сыграв на сцене нашего театра около 30 ролей, — следует из публикации.



Пресс-служба театра принесла соболезнования родным и близким артистки и отметила ее творческие заслуги, трудолюбие и доброту.

Татьяна Тарасова вошла в труппу Большого драматического театра в 1966 году. На сцене она исполняла роли как лирических, так и гротескно-комических персонажей. На счету артистки участие в таких постановках, как «Идиот», «Мольер», «Пиквикский клуб», «Ревизор» и «Последний срок».