Живущая в Европе юмористка пожаловалась на тоску по родине

Известная юмористка из Белоруссии Ирина Приходько, живущая в европейской стране, призналась, что тоскует по родине. Об этом она высказалась в интервью для YouTube-канала «Честнок-LIVE».

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«Очень хочу к бабушке на речку. Брагинский район, Гомельская область, деревня Храковичи. Недалеко от границы. Там комаров, правда, много. Но ничего страшного», — пожаловалась Приходько, отвечая на вопрос о том, скучает ли она по родной стране.



Ранее Приходько назвала отличие россиян от белорусов. По ее словам, жители России более жесткие. Она призналась, что некоторое время не могла привыкнуть к этой особенности страны.

Приходько стала известной благодаря таким юмористическим проектам, как Stand Up на ТНТ, «Открытый микрофон» и «Прожарка». Сейчас юмористка живет в Испании.