Россиян возмутили наряды школьниц на детском конкурсе красоты

Жители Ростова-на-Дону возмутились дефиле школьниц в купальниках на конкурсе «Детская супермодель России», посчитав наряды слишком откровенными. Об этом пишет Shot в Telegram.

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Как стало известно, конкурс прошел 29 июня в городском парке Первого мая. По словам организаторов, в нем участвовали девочки от 4 до 15 лет. В купальниках в рамках мероприятия продефилировали россиянки в возрасте от 13 до 15 лет.

В беседе с изданием организаторы заявили, что подписали с родителями участниц соглашения. Собеседник канала также подчеркнул, что конкурс проводится уже 28 лет.

Прокуратура начала проверку.

Ранее жителей Ангарска возмутили танцовщицы, которые хлопали друг друга по ягодицам во время номера под песню Ирины Аллегровой «Шальная императрица» на детском конкурсе. На снятых на мероприятии кадрах видно, как юные россиянки выходят на сцену вышли в белых пышных юбках, изображая императрицу и ее фрейлин, а на припеве скидывают юбки и начинают прикасаться друг к другу. Родители других детей также подчеркнули, что перед и после артисток выступали первоклассники.