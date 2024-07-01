Отключение электричества на границе с Украиной: что известно к этому часу

В ряде регионов России, которые расположены близко к границе с Украиной, сегодня возникли проблемы с подачей электричества «из-за внешнего технологического воздействия». Что произошло и какова ситуация к этому часу, в материале «Рамблера».

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Что произошло?

Сегодня Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны в ночь на 1 июля уничтожили 36 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями. При этом больше всего дронов – 18 – было уничтожено над территорией Брянской области.

По данным Telegram-канала Mash, были также взорваны самодельные взрывные устройства на подстанциях, в том числе в Незнамово. В результате атак «до 90% Белгородской области, в том числе весь Белгород, Старый Оскол и Волоконовка остались без электричества», утверждает канал.

В Белгороде не работали светофоры, на перекрестки вышли регулировщики. Также наблюдаются перебои с работой интернета и водоснабжением, пишет РИА Новости.

В «Белгородэнерго» подтвердили, что в городе и некоторых районах региона наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии «в связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъекты». Энергетики приступили к переводу электроснабжения потребителей на резервные схемы.

Без электричества остались и несколько районов Воронежской области. В правительстве региона сообщили, что введено временное ограничение электроснабжения на территории Острогожского, Лискинского, Кантемировского и Каменского районов Воронежской области, пишет ТАСС.

По данным филиала «Россети Центр» - «Воронежэнерго», мера является вынужденной и связана с необходимостью предотвратить повреждение энергообъектов из-за работы в режиме сверхнормативной нагрузки.

«Из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии. (…) Энергетики продолжают работать над устранением аварии. Держу ситуацию на личном контроле», - сообщил сегодня в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.



В Минэнерго отчитались о восстановлении электроснабжения в Белгородской области

В Белгородской области был введен график временного отключения электроэнергии, затронувший порядка 240 тыс. человек, сообщили в Министерстве энергетики России.

«Электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено. Энергетики продолжают восстановительные работы в Шебекино, где обесточенными остается часть бытовых потребителей (22 МВт)», - говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что для обеспечения социально значимых объектов были использованы передвижные резервные источники энергии.

"Ситуация под контролем"

Ситуация с ограничением электричества в Белгороде и области сложная, но находится под контролем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины и атак беспилотников в нескольких районах области ранены семь мирных жителей, четырехлетнюю девочку не удалось спасти. Кроме того, повреждения получили частные дома, автомобили и линии электропередач.

«Хотел поблагодарить энергетиков, которые выполняют свою задачу. Справляются с ней очень хорошо. (…) Надеюсь, энергетики смогут выполнить необходимый объем работы и весь этот дискомфорт будет решен. Все стоит на контроле, все находятся на своих рабочих местах, работу свою продолжаем выполнять», - заверил он.



Из-за отключения электроэнергии в Белгороде во всех районах города работал 21 экипаж с мобильными громкоговорителями, предупреждающими о воздушных атаках, уточнил в Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов.

«На основных транспортных магистралях дежурят порядка 30 регулировщиков Госавтоинспекции. Они обеспечивают безопасность дорожного движения в секторах, где из-за отключения электроэнергии не работают светофоры. (…) Ситуация сложная, но под контролем», - подчеркнул он.



Мэр подтвердил, что электроснабжение восстановлено, отметив, что большая часть светофорных объектов уже переведена в штатный режим работы. Однако, по его словам, пока не запущены светофоры на перекрестках Щорса-Губкина, Ватутина-Губкина. Специалисты восстанавливают их работу.