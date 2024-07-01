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Маски-шоу, полуголые девушки и однорукие бандиты: как выглядели казино в России в конце 90-х

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Сотрудники УФСБ России по Дагестану в развлекательном центре «Золотая империя», 2009 год
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Сотрудники УФСБ России по Дагестану в развлекательном центре «Золотая империя», 2009 год 
© Сергей Расулов/РИА Новости
Основатель первого в СССР рублевого казино «Клуб N», генеральный директор фирмы игровых автоматов «Нивея» Игорь Балло (в центре), 1991 год
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Основатель первого в СССР рублевого казино «Клуб N», генеральный директор фирмы игровых автоматов «Нивея» Игорь Балло (в центре), 1991 год 
© А.Асланян/РИА Новости
Продюсер Михаил Плоткин и шоу-балет «Елена» в казино «Жар-птица» в Москве, 1994 год
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Продюсер Михаил Плоткин и шоу-балет «Елена» в казино «Жар-птица» в Москве, 1994 год 
© Олег Булдаков/ТАСС
Зал игровых автоматов в казино «Астория», 2006 год
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Зал игровых автоматов в казино «Астория», 2006 год 
© Руслан Кривобок/РИА Новости

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Чак Норрис в культурно-развлекательном центре «Беверли Хиллз» в Москве, 1997 год
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Чак Норрис в культурно-развлекательном центре «Беверли Хиллз» в Москве, 1997 год 
© Владимир Яцина/ТАСС
Посетитель казино «Клуб №» за игральным автоматом, 1991 год
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Посетитель казино «Клуб №» за игральным автоматом, 1991 год 
© Алексей Дитякин/РИА Новости
Развлекательный комплекс «Кристалл» на Марксисткой улице в Москве, 2008 год
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Развлекательный комплекс «Кристалл» на Марксисткой улице в Москве, 2008 год 
© Алексей Никольский/РИА Новости
Наряд милиции во время проверки казино «Валери» в Москве, 1992 год
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Наряд милиции во время проверки казино «Валери» в Москве, 1992 год 
© Александ Шогин/ТАСС
Казино «Валерий Брюсов» на Москве-реке, 1997 год
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Казино «Валерий Брюсов» на Москве-реке, 1997 год 
© Александр Поляков/РИА Новости

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Казино «Москва» в гостинице «Ленинградская», 1990 год
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Казино «Москва» в гостинице «Ленинградская», 1990 год 
© Борис Приходько/РИА Новости
Казино «Корона» на Новом Арбате, 2001 год
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Казино «Корона» на Новом Арбате, 2001 год 
© Сергей Пятаков/РИА Новости
За игровым столом в московском казино «Охотный ряд», 2000 год
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За игровым столом в московском казино «Охотный ряд», 2000 год 
© Виталий Арутюнов/РИА Новости
Участницы конкурса красоты «Мисс Москва-93» в казино «Черри», 1993 год
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Участницы конкурса красоты «Мисс Москва-93» в казино «Черри», 1993 год 
© Валерий Христофоров/ТАСС
Один из залов казино «Москва» в гостинице «Ленинградской», 1990 год
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Один из залов казино «Москва» в гостинице «Ленинградской», 1990 год 
© Борис Приходько/РИА Новости

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Казино «Охотный ряд», 2000 год
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Казино «Охотный ряд», 2000 год 
© Виталий Арутюнов/РИА Новости
В казино «Золотой дворец» в центре Москвы, 1995 год
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В казино «Золотой дворец» в центре Москвы, 1995 год 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Мини-казино клуба «Золотой Остап», 1992 год
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Мини-казино клуба «Золотой Остап», 1992 год 
© Алексей Бойцов/РИА Новости
Участницы танцевального шоу после церемонии вручения первой пермии «Игрок» в казино «Астория», 2006 год
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Участницы танцевального шоу после церемонии вручения первой пермии «Игрок» в казино «Астория», 2006 год 
© Руслан Кривобок/РИА Новости
В казино «СпортЛэнд» на Новом Арбате, 2005 год
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В казино «СпортЛэнд» на Новом Арбате, 2005 год 
© Сергей Пятаков/РИА Новости

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Участницы конкурса «Мисс «Красная звезда» за игорным столом в развлекательно-игровом комплексе «Голден Палас», 1997 год
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Участницы конкурса «Мисс «Красная звезда» за игорным столом в развлекательно-игровом комплексе «Голден Палас», 1997 год 
© Владимир Яцина/ТАСС
В казино «СпортЛэнд» на Новом Арбате, 2005 год
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В казино «СпортЛэнд» на Новом Арбате, 2005 год 
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России в казино «Golden Palace Weekend», 2006 год
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Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России в казино «Golden Palace Weekend», 2006 год 
© Руслан Кривобок/РИА Новости
Покерный клуб «Шангри Ла» в Москве, 2009 год
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Покерный клуб «Шангри Ла» в Москве, 2009 год 
© Илья Питалев/РИА Новости
Посетители казино пансионата «Урал» во время игры в рулетку, 1998 год
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Посетители казино пансионата «Урал» во время игры в рулетку, 1998 год 
© Александр Поляков/РИА Новости

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Специальный отряд группы быстрого реагирования МВД России проводит операцию по задержанию группы преступников в одном из московских казино, 1996 год
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Специальный отряд группы быстрого реагирования МВД России проводит операцию по задержанию группы преступников в одном из московских казино, 1996 год 
© Юрий Тутов/РИА Новости
В казино «Золотой дворец» в центре Москвы, 1995 год
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В казино «Золотой дворец» в центре Москвы, 1995 год 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
В казино «СпортЛэнд» на Новом Арбате, 2005 год
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В казино «СпортЛэнд» на Новом Арбате, 2005 год 
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Культурно-развлекательный центр «Арбат» на Новом Арбате в Москве, 2009 год
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Культурно-развлекательный центр «Арбат» на Новом Арбате в Москве, 2009 год 
© Илья Питалев/РИА Новости
Разборка игровых автоматов в казино, 2009 год
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Разборка игровых автоматов в казино, 2009 год 
© Игорь Зарембо/РИА Новости

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© Андрей Стенин/РИА Новости

15 лет назад вступил в силу закон о запрете деятельности игорных заведений на территории России, кроме специально отведенных зон. Под запрет тогда попал рынок, объем которого в PwC оценивали в $3,6 млрд в год. В России сейчас функционирует лишь четыре игровые зоны: «Красная Поляна» в Сочи, «Приморье» у Владивостока, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Янтарная» возле Калининграда. Планируется и открытие пятой — «Золотой берег» в Крыму.

До введения запрета желающий просадить свои деньги мог это сделать на каждом углу.

«Казино открывали в зданиях бывших ДК и кинотеатрах. Игорные автоматы устанавливали в павильонах спальных районов так плотно, что они были в каждом квартале. Как правило, их ставили впритык к пивным ларькам, чтобы работяги могли в свой выходной выпить и проиграть часть получки. На автозаправках и в магазинах продуктов почти всегда был уголок, где располагались «столбики» — самые простые азартные игровые автоматы», — пишет Life.

В сознании большинства казино воспринимались как места отдыха для толп лудоманов. Там часто предлагали бесплатный алкоголь, случались драки и стрельба, бывало, что там использовалось нелицензированное оборудование. Для привлечения аудитории в казино устраивали концерты звезд и проводили шоу-программы. Несмотря на запрет, игорный бизнес продолжает свою работу, маскируясь под интернет-кафе, лотерейные клубы, ночные клубы, а полиция регулярно отчитывается о закрытиях подпольных казино.