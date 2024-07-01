Депутат объяснил, в каком случае Канье Уэст может стать россиянином

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев в разговоре с РИА Новости заявил, что американский рэпер Канье Уэст может получить российский паспорт, если откажется от гражданства США. Парламентарий считает, что при желании артист имеет возможность попросить в России политическое убежище. Хамзаев подчеркнул, что рэп — это сопротивление тому, как в США относились к людям другой культуры, а также протест против «властвующих в США кланов и их антиколониальной политики».

Артист Канье Уэст, который сейчас находится в Москве, в случае чего может попросить политическое убежище. <...> При условии, что он откажется от американского гражданства, мы можем ходатайствовать, чтобы ему дали российский паспорт, — пояснил Хамзаев.



Ранее стало известно, что концерт Канье Уэста в Москве запланирован на 6 сентября. Сообщалось, что артист приезжал в столицу ради выбора площадки. Однако дата его поездки была подобрана так, чтобы он попал на празднование юбилея Гоши Рубчинского. На данный момент у организаторов концерта есть два основных места для проведения мероприятия. Первым считается арена «Лужники», вторым — самая современная арена в Москве — стадион «Динамо» («ВТБ Арена»). Последняя площадка понравилась музыканту больше. Как сообщается, решение по месту проведения концерта планируется принять в течение двух недель, чтобы успеть собрать все необходимые справки и согласования.

Также депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что приезд Канье Уэста говорит о провале отмены любых гастролей зарубежных артистов в России. По его словам, Россия остается точкой притяжения для самых разных людей, а разного рода предрассудки не влияют на российское гостеприимство по отношению к западным звездам.