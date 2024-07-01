Названы сроки решения проблемы массового отключения электричества в Белгородской области

Власти оценили сроки решения проблемы массового отключения электричества в регионе России
Проблему с подачей электричества в Белгородской области должны решить до 21:00 по московскому времени. Сроки оценил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Он заверил, что в Белгородской области в целом справляются с ситуацией с неплановым отключением электричества. В данный момент уже идет подача электроэнергии в жилые кварталы городов и сел региона.
Гладков также сообщил о сложностях с вызовом скорой помощи на фоне отключений.
«Надеюсь, энергетики выполнят необходимый объем работы и весь этот дискомфорт будет решен», — заключил губернатор.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов назвал сложной ситуацию с отключением электричества в городе, но заверил, что она находится под контролем. По его словам, в некоторых частях города зафиксировали перебои с водоснабжением. Также на некоторых участках трасс не работают светофоры.
Утром 1 июля стало известно, что после атак беспилотников Вооруженных сил Украины без света остались до 90 процентов домов Белгородской области. Однако власти и официальные ведомства эту причину не подтверждали. По данным Mash, отключение света также частично затронуло Воронеж.
О возможном дефиците мощности электроэнергии также сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его данным, ситуация связана «с технологическими нарушениями на линии электропередачи в соседних регионах».