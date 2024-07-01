Россияне оценили интеллект современной элиты

Лишь 8% россиян увидели у современной элиты высокий интеллект, выдающиеся способности — 9%, сообщил РБК со ссылкой на опрос социологических компаний «ОнИн» и ЦСП «Платформа». Большинство респондентов считают, что элита формируется в первую очередь из тех, кто богат, имеет большую власть и статусную родню.

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Наблюдается большой разрыв между качествами, которые российское общество хотело бы видеть в элите, и качествами, которые характеризуют верхушку общества. Россияне ожидают от лидеров высоких моральных и интеллектуальных способностей — образ вдохновляющих людей, — отметили авторы опроса.



Большинство участников опроса считают, что элиту должны отличать выдающиеся способности и высокий уровень интеллекта — об этом заявили 59% и 57% опрошенных соответственно. Важным фактором респонденты считают умение задавать ценности и ориентиры обществу — 47%. В то же время высокий интеллект у современной элиты отметили лишь 8% опрошенных, выдающиеся способности — 9%.

Опрос проводился в июне 2024 года в режиме онлайн. В опросе приняли участие 1200 россиян в возрасте 18 лет и старше.

Ранее публиковались результаты опроса, которые показали недовольство россиян разрывом уровня жизни и доходов в стране. Только 4% респондентов не видят социального неравенства. О том, что неравенство стало наибольшим в истории страны именно после 2015 года, заявили 37% респондентов. Еще 33% участников опроса заявили, что хуже было только в Российской империи XVIII—XIX веков.