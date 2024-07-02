Песню Канье Уэста проверят на оскорбление русских женщин

Движение «Сорок сороков» обратилось в правоохранительные органы с просьбой проверить тексты американского рэпера Канье Уэста на предмет оскорбления русских женщин. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Активистам не понравилась строчка в песне Vultures, где упоминается русская девушка, которую исполнитель хочет «наказать» за ситуацию на Украине.

«Считаем, что творчество указанного автора пропагандирует неполноценность человека по признаку его принадлежности к национальной и социальной группам - женщинам русской национальности», - говорится в заявлении движения.



По мнению общественников, если подтвердится факт оскорбления русских женщин, то рэперу нужно запретить въезд в Россию.

Собирается дать концерт? Ради чего Канье Уэст приехал в Россию?

Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву, и попросила «скрестить пальцы по шоу в Лужниках». Однако позднее стало известно, что рэпер не собирается выступать в России, а прилетел на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. При этом появилась информация, что Канье Уэст хочет провести концерт в Москве 6 сентября.