В визите Канье Уэста в Россию увидели скрытый смысл

Американский рэпер Канье Уэст приехал в Россию, в частности, чтобы выразить протест американскому истеблишменту. Такое мнение Дмитрий Дробницкий в интервью газете «Взгляд».

«Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, "да пошли вы!"», — отметил он, комментируя визит исполнителя в Москву.



По словам собеседника издания, рэпер является бунтарем среди «пролиберального чернокожего мейнстрима».

Политолог также обратил внимание, что Канье Уэст открыто поддерживает бывшего президента США Дональда Трампа, добавив, что нельзя недооценивать значение музыканта для предвыборной кампании политика.

Канье Уэст прибыл в Москву на празднование дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского, которому исполнилось 40 лет. Торжество прошло в ресторане «Белуга».

До этого появилась информация, что музыкант может дать концерт в «Лужниках» 8 июня — в день своего рождения. Однако позже эти сведения опровергли.