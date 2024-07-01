В Севастополе охранник торгового центра во время ракетной опасности выгнал на улицу людей с детьми, укрывшихся в помещении. Об этом сообщает Telegram-канал «Чп / Севастополь».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ТЦ «Московский». Во время воздушной тревоги в помещении укрылись люди с детьми, однако охранник, у которого закончился рабочий день, стал их выгонять. Мужчина заявил, что не намерен там сидеть ради них, и попросил всех выйти на улицу прямо во время ракетной опасности.

На кадрах с места происшествия видно, как сотрудник торгового центра спорит с укрывшимися там людьми. Родители с детьми пытались доказать мужчине, что находиться на открытом пространстве во время ракетной опасности нельзя.

До этого в Белгороде во время ракетной опасности старшая по дому не пустила в подъезд детей. Местные жители отметили, что такие ситуации случаются постоянно.