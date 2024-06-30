В России, в том числе в Херсоноской области, стабильная санитарно-эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям, заявили в Роспотребнадзоре 30 июня. Так в ведомстве прокомментировали слова херсонского губернатора Владимира Сальдо о вспышке холеры на подконтрольной Киеву части региона.

© Парламентская газета

Ранее Сальдо сообщил РИА Новости о вспышке холеры на правом берегу Днепра. По его словам, после подрыва украинскими войсками Каховской ГЭС и последующего наводнения украинская сторона не предприняла мер по санитарной обработке, тогда как на подконтрольном РФ левобережье была проделана соответствующая работа по обеззараживанию.

«Санитарно-противоэпидемическая ситуация по ОКИ на территории РФ, в Херсонской области стабильная и находится на контроле», — заверили в Роспотребнадзоре.



В ведомстве отметили, что на Херсонщине ведется дополнительная противоэпидемическая работа: задействована высокотехнологичная лаборатория, работают эксперты по мониторингу за холерой. Кроме того, в регионе действует санитарно-эпидемиологическая комиссия, у которой есть четкий алгоритм работы и список дополнительных профилактических мер. На месте обеспечен запас вакцины, которая при необходимости будет использоваться.

Кроме того, как сообщили в Роспотребнадзоре, мониторинг за водными объектами ведется в Крыму, в том числе на западном побережье и в районе впадения Днепра в Черное море.

Ранее в СМИ появилась информация о вспышке холеры на правом берегу Днепра. Сообщалось, что порядка сотни человек попали в больницы, в основном заразились солдаты ВСУ. По словам Сальдо, на территории, подконтрольной Киеву, нарушена работа очистных сооружений и систем водоснабжения. Также, по его словам, свою роль в распространении болезни сыграло то, что ВСУ не эвакуируют должным образом тела своих погибших бойцов.