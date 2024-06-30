В День молодежи в 38 городах России прошли масштабные фестивали

В 38 городах страны прошли масштабные фестивали, посвященные Дню молодежи. Главными центрами праздника стали Москва и Владивосток. В этом году День молодежи прошел под девизом «Объединяя Россию!».

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К вечеру праздничные площадки посетило уже больше 2,5 млн человек, но праздник на этом не заканчивается, отметила руководитель «Росмолодежи» Ксения Разуваева. В некоторых городах он растянется на несколько дней, а во Владивостоке продлится целую неделю.

Праздничные площадки стали пространством развлечений, самовыражения, экспертных и карьерных консультаций, просветительских мероприятий и патриотических акций. Тематические выставки знакомили с достижениями молодых россиян в различных областях. «Маркет Молодых» стал витриной для начинающих предпринимателей, получивших возможность представить покупателям свою продукцию. Для участников праздника организовали встречи с героями СВО, о своей работе рассказали волонтеры.

Кульминацией праздника стали финал Чемпионата России по киберспорту и самая массовая викторина, установившая новый рекорд Книги рекордов России во Владивостоке.

70 свадеб сыграли во время Дня молодежи на главных сценах фестивалей в разных городах, поддержав тем самым посвящение праздника Году семьи.

К празднику «Росмолодежь» приурочила старт двух новых инициатив. Всероссийская премия «Время молодых» призвана поощрять любую деятельность, направленную на поддержку молодежных достижений. Конкурс «Молодежная столица России-2025» объявлен для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики.