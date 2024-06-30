Роскомнадзор заблокировал книжный магазин BAbook писателя Григория Чхартишвили (включен Минюстом в реестр иноагентов, внесен в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает РБК.

В данном магазине можно было прибрести книги, не издающиеся в России, и содержащие запрещенную законом информацию. Именно это стало камнем преткновения.

Чхартишвили заявил, что поводом для блокировки стала книга Владимира Сорокина «Наследие». Ранее экспертный центр при Российском книжном союзе (РКС) обнаружил в ней запрещенную к распространению в России информацию.

По словам иноагента, Роскомнадзор потребовал убрать книгу из магазина BAbook, пообещав, что иначе доступ к сайту на территории России будет заблокирован.

Однако писатель отказался, поскольку «мы сочли невозможным уступать давлению».

«Мы отказались подчиниться этому требованию, и теперь сайт в России недоступен», — заявил Чхартишвили.



Ранее в Литературном институте заявили, что не получали распоряжений об изъятии книг Чхартишвили и Улицкой (признаны в РФ иноагентами) из библиотеки.