Россиянин выиграл миллионы рублей в лотерею спустя 15 лет попыток

Двое жителей Новосибирской области выиграли в лотерею миллионы рублей. Об этом пишет Kp.ru.

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Один из мужчин признался, что заветные 2,5 миллиона рублей получил спустя 15 лет попыток. В последние годы он начал заходить на почту и покупать по пять-шесть билетов. Выигрыш россиянин решил потратить на лечение, лекарства и санаторно-курортный отдых для себя и жены.

Вторым победителем стал россиянин, который приобрел выигрышный билет на улице Фасадной. Мужчина выиграл миллион рублей.

Ранее житель Пензенской области выиграл в лотерею миллионы рублей. Российский пенсионер пришел в почтовое отделение, чтобы оплатить коммунальные услуги, и решил купить несколько лотерейных билетов.