СМИ: сотрудницу полиции уволили за видео о размере зарплаты

В Ростовской области сотрудницу полиции уволили за публикацию в социальных сетях о размере зарплаты. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, 28-летняя девушка работала в Новочеркасске участковым, рассказывала о своей жизни в Instagram* (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).

На днях Ольга Г. опубликовала ролик, где в юмористической форме пожаловалась на зарплату в размере 40 тыс. рублей. Свой рассказ она сопроводила нецензурными выражениями. Видео получило большое количество лайков, набрало миллион просмотров.

Сведения о публикации дошли до руководства. Начальник вызвал подчиненную, напомнил «о чести мундира» и потребовал от нее удалить аккаунт.

«Оля отказалась. Тогда ей сказали писать рапорт, что она и сделала. Девушку уволили тем же днём», — отметили журналисты.



Бывшая сотрудница полиции пояснила корреспондентам, что ожидала негативной реакции от начальства. Вместе с тем, она полагала, что все «обойдётся выговором».

На официальном уровне информация не подтверждена.

*Сеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России.