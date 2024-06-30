Синоптики спрогнозировали до 30 градусов тепла в Москве 30 июня

Жителей столичного региона ожидает переменная облачность, во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь с грозой, воздух прогреется до 30 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

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"Днем в Москве сильная жара, температура 28...30°С, по области 27...32°С", - говорится в сообщении. Ветер прогнозируется западный и северо-западный, 6-11 метров в секунду. В ночные часы станет прохладнее, столбики термометров покажут 16...18°С, в центре 20...22°С, по области 14...19°С. Ветер изменит направление - будет дуть юго-западный и западный со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Также в ночные часы по области прогнозируется гроза.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Вспышечная активность Солнца ожидается умеренной, геомагнитное поле будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в начале июля в Москву придут тропические ночи. Эксперт отметил, что 30 июня и первые пять дней июля ознаменуются аномальной жаркой погодой.