В России откроют новое генконсульство Белоруссии

Генеральное консульство Белоруссии откроют во Владивостоке с консульским округом, включающим территории Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте распоряжения подчеркивается, что Минск принимает предложение Министерства иностранных дел Российской Федерации об открытии Генконсульства республики во Владивостоке.

В публикации подчеркивается, что МИД России необходимо в установленном порядке оформить достигнутую договоренность с Белоруссией.

До этого стало известно, что новое генеральное консульство Белоруссии в Ростове-на-Дону появится не позднее 1 июля 2024 года.

Генеральное консульство в Ростове-на-Дону будет обслуживать территории Юга России, в том числе — новые регионы. Также правительство России одобрило создание в Екатеринбурге генконсульства Белоруссии.

Правительству Свердловской области рекомендовано выделить в данном городе служебные и жилые помещения на условиях аренды или покупки в собственность Белоруссией, а также решить другие организационные вопросы.