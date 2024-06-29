Умер гитарист ВИА «Голубые гитары» и «Цветы»

Умер советский, российский и американский гитарист, участник коллективов «Скифы», «Голубые гитары», «Цветы» Сергей Дюжиков. О смерти музыканта сообщили его друзья, пишет АиФ.

Дюжиков скончался после продолжительной болезни.

Сергей Дюжиков родился 27 июля 1948 года в Вене, в семье военного лётчика, полковника авиации и командира полка.

В 1966 году Дюжиков познакомился с Александром Градским, появился первый вариант группы «Скифы», существовавший до 1970 года.

В составе «Скифов» Сергей Дюжиков: принял участие в съемках фильма «Еще раз про любовь» (1968г.), занял 1-е место на фестивале студенческой песни в Лужниках.

Умер экс-музыкант группы «Браво» Лапин

Музыкант играл в группах «Цветы», «Красные Маки» и в группе Стаса Намина.

Работал с Валентиной Толкуновой, Игорем Крутым, Галиной Ненашевой. Записал альбом с Пресняковым (младшим). В начале 80х играл c цыганским ансамблем Николая Эрденко.

В 1991 году Сергей Дюжиков переехал в США, где также выступал как музыкант.