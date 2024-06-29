Барышников рассказал о письмах отцу после побега из СССР

Михаил Барышников, артист балета, балетмейстер и актер, эмигрировавший из Советского Союза на Запад в 1974 году, рассказал в интервью газете The New York Times, что неоднократно писал письма отцу, но тот так и не ответил.

По данным газеты, Николай Барышников, отец танцора, был офицером и преподавал военную топографию в Военно-воздушной академии в Риге.

«Я отправил ему два или три письма, в которых говорилось: «Не беспокойся обо мне, у меня все в порядке, надеюсь, дома все здоровы». Он так и не ответил. А вскоре он ушел из жизни, в 1980 году», — уточнил балетмейстер.



Журналисты спросили его, волновался ли он о судьбе родителей, о том, что его бегство из СССР может навредить отцу. Артист не посчитал нужным отвечать на этот вопрос. Вместе с тем, он поблагодарил Барышникова-старшего за то, что тот «отказался отправить [ему] письмо и просить о возвращении».

Напомним, что Барышников в 1964 году он поступил в Ленинградское хореографическое училище, в 1967 году был принят в труппу Ленинградского театра.

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В 1974 году во время гастролей в Канаде артист принял решение просить власти страны о политическом убежище. Его просьба была удовлетворена. Затем Барышников переехал в США, где в Американском театре балета прошел путь от солиста до директора.