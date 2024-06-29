В Россию вернулись два священника УПЦ

В Россию вернулись два священника Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщила в своём Telegram-канале уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова.

«Возвращены в Россию священники Украинской православной церкви Московского патриархата Н. Закроец и А. Лунегов», — написала Москалькова.



Ранее на Украине освободили митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, приговорённого к пяти годам заключения, по ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.