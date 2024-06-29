Синоптик рассказал о новой климатической реальности

Летние ураганы, мощные ливни и грозы могут стать обычными для России. Так считает прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет МК.

«Экстремальные явления погоды с нами навсегда», — сказал синоптик.



По его словам, летом могут наблюдаться мегаливни и засухи, а зимой — экстремальные морозы и сильные холода.

Шувалов отметил, что глобальное потепление и изменения циркуляции атмосферы приводят к тому, что такая погода будет наблюдаться все чаще.

В последнем докладе международной группы ученых говорится о том, что глобальные климатические изменения ускоряются.

Синоптик считает, что нужно готовиться к тому, что и ливни станут сильней, и засухи более частыми и более интенсивными. Кроме того, начнется переселение некоторых групп насекомых и животных на север. И они будут переносить в новые районы свои болезни.

«Нам нужно адаптироваться к изменениям климата», — предупредил эксперт.

Ранее метеорологи рассказали, что смерчи будут все чаще возникать в Москве.