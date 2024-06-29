Бастрыкин потребовал срочно запретить никаб

В России нужно в срочном порядке запретить ношение никаба, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, в мусульманских странах никаб запрещен.

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«Это задача Госдумы, принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там [в мусульманских странах] это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, но я и не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — заявил Бастрыкин.



Его слова приводит telegram-канал Baza.

Председатель Следственного комитета РФ отметил, что теракты в Дагестане и ростовской тюрьме совершили исламисты, которые могли скрыть свою личность под никабом. В связи с этим Бастрыкин подчеркнул, что в России нужно срочно принять меры, а Госдуме реагировать на подобные явления.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов выразил свою позицию против ношения никаба. Он указал на то, что этот вид одежды не традиционен для народов Кавказа и может нести угрозу безопасности. Меликов, имеющий опыт работы в сфере противодействия терроризму, также поднял вопросы безопасности, связанные с возможностью использования никаба для скрытия личности и проноса запрещенных предметов.

Кроме того, в социальных сетях обсуждается инцидент, произошедший в частной клинике Хасавюрта. Врач якобы отказалась принимать пациентку, носящую никаб. Женщина, исповедующая ислам, поделилась своим негативным опытом, утверждая, что врач сказала ей:

«Я женщин в никабе не принимаю».



В ответ на обвинения доктор клиники записала видеообращение с извинениями, пояснив, что между ней и пациенткой произошло недопонимание, пишет «Царьград».

В России продолжаются дебаты о возможном запрете никабов. При этом эксперты и члены мусульманского сообщества демонстрируют разные точки зрения, от защиты религиозных свобод до поддержки идеи запрета.