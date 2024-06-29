Мужчина с собакой отправились пешком из Самары в Москву

До столицы жителю Самары предстоит преодолеть почти тысячу километров, его сопровождает собака Ая. Сейчас они добрались до Сызранского района, сообщает Telegram-канал «Самара».

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Мужчина и его собака вышли из Самары в середине июня, для отдыха они останавливаются в полях и ночуют в палатке. С собой у путешественника только рюкзак с медикаментами и необходимым снаряжением. Планируется, что дорога займет до 90 дней.

Сейчас друзья дошли до городка Октябрьск в Сызранском районе.

«Местные продавщицы в магазинчиках смотрят подозрительно. Но это я еще на них не напустил всю мощь очарования!» — пишет путешественник в блоге.



По его словам, Октябрьск — «городок чисто заночевать».

Это как минимум третий самарец, о походе которого в Москву стало известно СМИ. В 2017 году житель города прошел пешком 1 тысячу км, на путь до столицы у него ушло 43 дня.

В 2019 году самарские СМИ также сообщали о походе местного жителя в Москву.